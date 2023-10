Palju aastaid kujutas Poola endast demokraatliku eduka ülemineku mudelit. Viimase kaheksa aasta jooksul on see ettekujutus muutunud mõistagi problemaatilisemaks. Nii et küsimus on selles, millise kuju Poola demokraatia võtab. Kuid mõjud ulatuvad loomulikult kogu Kesk- ja Ida-Euroopasse.