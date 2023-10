Kris Leinatamm: Tallinna eelarvest ei jää üldse muljet, et kohe tuleb üleminek eestikeelsele haridusele

Mind paneb imestama, kuidas küll saab olla nii, et kui Sulle on kakskeelsuse eelduse õnn suisa sülle kukkunud, siis Sa eelistad demagoogiat, et seda on raske korraldada või keeruline ellu viia või tegelikult on see inimõiguste vastane. Miks ei nõua selle õnne rakendamist just venekeelne elanikkond? Kui keegi sellest reformist üldse meeletut kasu lõikab, siis on see just ju nemad.