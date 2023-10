Toomas Alatalu: Kesk-Aasia riigid on pettunud, et geopoliitiline ala Venemaa, Hiina ja India vahel on tähelepanuta jäetud

Kuna kõik sündis kiirustades (ajendatuna kuni 25-kraadisest külmalainest Usbekistanis), on raske hinnata tehtava sisulist väärtust, ent propagandas on efekt saavutatud – see koridor avati varem kui Ursula von der Leyeni ja Euroopa liidu lubatud Euroopa-Lähis-Ida (k.a Saudi Araabia, Israel) – India koridor.

Ajaloost on kasulik teada, et Usbekistan on kultuuris, kus paikapandud hierarhial on määrav roll, üks kahest Kesk-Aasia võtmeriigist (teine Tadžikistan). See oli hästi teada Venemaa luurekoolides, kus usinalt tudeeriti vostok-delo-tonkoje (umbes: ida - see on peenhäälestus!) saladusi.