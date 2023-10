Muusik-kokk Bonzo: suitsust vaba tunne, see on hoopis teine tubakas

Suitsetaja tunned söögikohta pidades kohe ära. Inimene tuleb sisse ja kõigepealt vaatab, kus on see koht, kus saaks suitsu teha ja siis vaatab menüüd. Esimesed asjad ikka esimesena. Nad on tulnud sööma ja see on mulle oluline. Pealegi, teiste suitsetamine mulle korda ei lähe. Võib olla teinekord, kui lähed mõnesse ametiasutusse ja keegi on tulnud just suitsu tegemast ja sa tunned odava sigareti lõhna, siis tahaks küll öelda, et ostke palun korralikumat kraami, aga sa oled läinud mingit paberit ajama ja see osa jääb iseenesestmõistetavalt ära.