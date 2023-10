Mihkel Mutt: oleksin õnnelik, kui armas raamatusõber B. S. Hundi ja Mati Undi raamatuid segi ei ajaks...

Ka aastakümneid hiljem vaadates paistab, et Mihkel Mutt (70) ja Mati Unt (1944–2005) olid omal ajal vaimuvaldkonnas nagu sukk ja saabas. Seda tõendab kasvõi see, et Delfi Meedia pildivaramus on pooltel jäädvustustel, kus Unt ei ole üksi või oma kassiga, peal ka Mutt. Mutt on nüüd heast kolleegist ja kaimust kirjutanud kõikehõlmava, ligi 500-leheküljelise (kui sisse arvestada pildid ja nimeloend) biograafia. Ühte on segatud isiklikud kogemused ja tähelepanekud, jutud kirjaniku teekaaslastega ning põhinetud on ka varasematel eluloolistel kirjeldustel. Peategelast on võrreldud fööniksi ja liblikaga, kes alati edasi lendab ja tiibu sirutades eelmise eluetapiga hüvasti jätab. Muidugi ka isepäise kassiga – Undi esikteos, noorpõlvejutustus „Hüvasti, kollane kass“ ei ole Muti loodud talle loodud elunarratiivis pelgalt üks tõuge, vaid aitab seda kenasti raamistada.