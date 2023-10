Eelmises ülevaates kirjutasin, et nädalavahetus saab Avdijivka osas väga määravaks ning nüüd võib öelda, et loodetud kujul pealetung Venemaa jaoks ei õnnestunud: Putin soovis enne presidendiks kandideerimise otsuse teatavakstegemist „rõõmustada“ venemaalasi teatega suurest võidust, aga selle asemel tuli hakata rääkima sellest, et hoopis Ukraina suvine pealetung olevat läbi kukkunud.