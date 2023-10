ARVUSTUS | Ingmar Jõela kabareetsirkus. Rohkem friike ja vähem diibitsemist, palun

Vaatajad võtavad lava kolmel küljel istet. Ruumi sisenevad pikkade hobusesabadega ja hõljuvates kleitides tantsijad, kes hakkavad hingestatult cajón’i taguma. Muusika mürtsub. Ühel hetkel tulevad välja šamaanitrummid ja ekraanil leegitseb tuli – Prometheus on tõrviku põlema pannud. Inimene sünnib eimillestki ja temast saab lõpuks taas eimiski, teatab tsirkuse lavastaja ja ringmaster Ingmar Jõela. Seda, mis see äsja alanud „Circum absurdum“ siis tegelikult on, ei oska selle looja ka selgitada, tunnistab ta.