Indrek Pappel: jalakäijatega juhtuvate liiklusõnnetuste arv ei vähene, vaid pöörab kasvule

Uudiseid jälgides võib jääda mulje, et ennetamise asemel reageeritakse. Ohutus muutub oluliseks alles siis, kui õnnetus on sündinud. „See ei ole päriselt normaalne, et me märkame probleeme ja muudame asju paremaks inimeste elu hinnaga“, kirjutas politoloog Heiko Leesment. Tegelikkus on veelgi karmim, probleemidest ollakse teadlikud, kuid asju paremaks ei muudeta.