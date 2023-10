Kristo Enn Vaga: Poolas toimusid kõige tähtsamad valimised peale Berliini müüri langemist

„Õigus ja Õigluse toetus väiksemates külades on mäekõrgune, kui samal ajal kõik üle 500-tuhandelised linnad toetavad Donald Tuski parteid.“

Iga valimiskampaania jooksul jõuab kätte hetk, kus valijatele öeldakse, et nende riik on ristteel. Samas eilsetel Poola valimistel oli see klišee tõesem kui kunagi varem.