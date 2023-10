Jüri Ratas: seda, kas lähen Euroopa Parlamenti, otsustab valija, mitte Yana Toom või Mihhail Kõlvart

Mihhail Kõlvart ütles ERR-ile, et Yana Toom on valmis pakkuma Euroopa Parlamendi valimiste esinumbri kohta ekspeaminister Jüri Ratasele. Toom kinnitas seda Eesti Päevalehele ning põhjendas otsust sellega, et parteis ei ole teisi endisi peaministreid ja parteijuhte. „Puhas viisakus,“ sõnas Toom. Tema sõnul pole seda veel juhatuses kokku lepitud, aga temal on valmisolek olemas.