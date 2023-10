Poola võimuvahetus võib muu hulgas tähendada veel karmimat keeldu Ukraina kaupadele

Esmaspäevaõhtuse seisuga paistis Poola valimiste häältelugemine kinnitavat lävepakuküsitluste tulemust, mis tähendaks kaheksa aastat valitsenud Õiguse ja Õigluse partei (PiS) kukutamist. Suurima fraktsioonina ja formaalse valimisvõitjana on PiS-i kaal opositsioonis suurem, kui oli eelmise parlamendi ajal Donald Tuski juhitud Kodanike Koalitsioonil, ning tulevikus võimule naasmine pole kaugeltki välistatud. Sellegipoolest näitas tulemus, et nende senine toetus on märgatavalt kahanenud ja raevuka kampaania käigus tehti valearvestusi, mistõttu ei piisa valitsemiseks ka paremäärmusliku Konföderatsiooni häältest.