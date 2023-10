JUHTKIRI | Poola tegi Eestit

Veel laupäeva õhtul tundus ka viimane variant täiesti võimalikuna: kui võimulolev Õiguse ja Õigluse partei suutnuks teha enamusvalitsuse äärmusparempoolse Konföderatsiooniga, kinnistunuks Poola autokraatlikku mõtteruumi. Sellisesse, kus kohtunikud peavad alluma riigile, naistel pole õigust otsustada oma keha üle ja riigimeedia kiidab valitsust. Kaudselt näeme midagi sellist Venemaal ja see on seda paradoksaalsem, et ka praegust võimu ei saa kuidagi Kremli-lembuses süüdistada.