Jüri Leiten: Peterburi eestlased tunnevad, et omad on nad maha jätnud

Eesti Rahvuskultuuri Fondi tegevjuhi Jüri Leiteni arvates võiks luua pansionaadi inimestele, kes on kunagi lavalaudu vallutanud või spordirekordeid püstitanud, et nad saaksid vanaduspõlve väärikalt veeta. Kui aga keegi satub Peterburi, siis võiks tervitada sealse Jaani kiriku koguduse eestlasi, kes on Venemaa raudse eesriide taha jäänud ja tunnevad, et omad on nad maha jätnud.