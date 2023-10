TURBA ALL | Riigikohus peab otsustama, kas lubada turbatööstusel avada puutumata soid

„Parim koht turbale on soo, mitte pood,“ ütleb kummikutega varustatud keskkonnajurist, Eesti ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist Liis Keerberg, kui sumpame koos loodusväärtuste eksperdi Indrek Tammekännuga Pärnumaal Elbu rabas. Kõigepealt liigume piki kuivenduskraave, mis on juba kasutusel olnud turbatootmisalad. Siis jõuame märjale pinnasele, Elbu raba veel puutumata keskossa – see on ala, mille tuleviku üle otsustatakse praegu riigikohtus.