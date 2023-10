ARVUSTUS | Vanameistrid sõiduvees. Neil Simoni lihtne ja arusaadav huumor Vanemuise laval

Hannes Kaljujärv ja Aivar Tommingas on Vanemuise teatris töötanud umbes sama kaua kui Willie Clark ja Al Lewis varieteelavadel oma sketše esitasid. Küllap nad juba kujutavad ette, millist rõõmu ja piina nii pikaaegne lavapartnerlus tähendab. „Nagu vana abielupaar“ öeldakse selle kohta tavaliselt, tegelikult võivad loomingulised kaaslased olla artistile isegi lähedasemad kui pereliikmed. Ja need, kes on meile kõige lähedasemad, teevad oma käitumise ja ütlemisega teadagi ka kõige rohkem haiget.