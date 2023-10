KOLUMN | Harri Tiido: nüüd jääb Poola opositsioonil teha vaid pisiasi – päriselt võimule tulla ja ka õiglaselt valitseda

Seejärel on Õiguse ja õigluse parteil ehk lühendatud PiS-il (Prawo i Sprawiedliwość) 14 päeva aega proovida valitsus kokku saada. Kohti neil selleks parlamendis ei piisa, ka mitte koos paremäärmusliku Konföderatsiooniga (Konfederacja). Võimalik, et proovitakse üle osta üksikuid parlamendisaadikuid, kuid vajalikul hulgal see ei õnnestu. Võimalik on ka ettepaneku tegemine opositsiooni koalitsiooni kuuluvale paremtsentristlikule Kolmandale Teele (Trzecia Droga).