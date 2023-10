KOLUMN | Timothy Garton Ash: Poola populistlik õudusunenägu on peaaegu möödas

Olin pühapäeva õhtul Varssavis ja kogesin harukordset poliitilist rõõmu. Noored valijad seisid varajaste hommikutundideni järjekorras, et vabastada riik seda taandarengu poole vedanud ksenofoobsete rahvuslike populistide haardest. Et tõestada, et isegi ebaõiglasi valimisi annab võita, ja pöörata Poola nüüdisaegse Euroopa tuleviku poole.