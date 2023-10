Tõnis Lukas: alles 2029. aastal võib mõelda erineva keelelise ettevalmistusega laste suunamisest ühisesse kooli

Keskerakonna langev toetus eestikeelses valijaskonnas on pannud erakonnas häirekellad helisema – 2025. aastal ees ootavatel kohalikel valimistel on ohus nende enam kui 20 aastat väldanud sisuline ainuvõim Tallinnas. Just selle kaotamise hirmu läbi tasub vaadata ka värsket sõnumikampaaniat, et eesti emakeelega õpilased võidakse paigutada alles eestikeelsele õppele üleminekut alustavasse kooli.