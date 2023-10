PÄEVA FOOKUS | Energiaõiguse ekspert: kes julgeb siia enam tehaseid rajada? Merealused rünnakud vajavad jõulist vastust

Kogu Baltikumi elektrivõrk on viimaste aastate jooksul muutunud olulisel määral sõltuvaks Soomest ja Skandinaaviast tarnitavast odavast elektrienergiast. Investeeringud Baltikumi elektritootmisvõimekusse on olnud aastakümneid ebapiisavad, mistõttu oleme muutunud suureks elektrienergia importijaks. Lisaks on käsil pööre rohelisemate, kuid vähem stabiilsete elektritootmisvõimsuste poole. See tähendab, et Baltikumi elektrivõrk on merekaablite-vastaste rünnete suhtes kõige haavatavam just nüüd, kui sellised ründed on muutunud reaalsuseks.