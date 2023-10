PÄEVA FOOKUS | Holger Mölder: huvitav, et Vladimir Putin isiklikult Balticconnectori teemal sõna võttis

Kuna julgeolekuolukord piirkonnas on pingeline – käib sõda Ukrainas, lisaks sellele on Soome värskelt liitunud NATOga ja Rootsi on liikumas samas suunas, siis paratamatult sunnivad Balticconnectori gaasitoru leke ning Eesti-Soome ja Eesti-Rootsi sidekaablite rikked, mis toimusid ajalisel teljel üsna lähestikku, hindama neid sündmusi ka Eesti julgeolekuvalmidusest lähtuvalt.