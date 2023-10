Toomas Alatalu: „Herr Tusk“ jääb paljudele poolakatele Berliini-Brüsseli diktaadi esindajaks

Nappi enamust Poolas tuleb võtta pigem kui suurt vastasseisu, mida riigi ajaloos on olnud lõputuid kordi. Seda on püütud monarhide ajastul ületada, valides – jällegi Poola ladviku eripära - kuningaid vaheldumisi läänest ja idast. Paraku lõppes see laveerimine riigi täieliku kadumisega kaardilt 1795. aastal.