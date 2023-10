Bart Cosijn: kui teised räägivad, siis ärge mõelge sellele, mida tahate järgmisena öelda, vaid kuulake

Miks on Eesti poliitika pidevas kriisis? Parlament ei toimi hästi, selle töös kordub pidev vaenulikkus. Valitsusel on meetmeid ja uusi seadusi kehtestades pidevalt kiire, ilma et ühiskonnaga konsulteerimiseks oleks aega. Praegusel kiirustamise, võimumängude ja vähese usalduse ajal on aeg üle vaadata, milline on Eesti poliitikas õieti juhtkonna ja juhtimise roll.