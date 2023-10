FOTOD | Trikisündmus naaseb Taaralinna, Drag­-etendus ja draama rahapesust: Tartu2024 programm on nüüdsest avalik

Programmi teema inimene ja oskused koondab sündmused, mille eesmärk on taastada usaldus ja turvatunne inimliku läheduse ning vahetu kontakti suhtes põlvkonnaülese õppimise ja koosloome kaudu. Erinevatel üritustel on võimalik tegeleda nii uute kui ka vanade käeliste oskuste omandamisega. Olulisel kohal on inimsuhtluse mõtestamine teatri, muusika ja kunsti kaudu. Lisaks on fookuses vaimne tervis, tõrjutud noored, eakad ja autsaiderkunstnikud.

Omapära ja Euroopa sündmused lahkavad Euroopa piiril ääremaa elu valupunkte ning otsivad viise, kuidas tuua kultuuripealinna Euroopa mõõde inimeste mõtteilma. Samas anda Euroopale märku, et ka meie oma paikkondlike keelte ja tavadega oleme osa selle kultuurilisest paljususest. Oluline on koostöö Euroopaga, sildade ehitamine erinevate riikide, rahvaste ja kultuuride vahel.

Programmi neljas temaatika keerleb teaduse ja tehnoloogia ümber. Erinevad projektid ja loovlahendused näitavad, kuidas kunsti nägemus tulevikust inspireerib teadust. Luubi all on kriitilisemad teemad nagu kiirete muutuste oht inimteadusele, tehisintellekti valud ja võlud ning DNA nanostruktuuridesse sekkumine geenitehnoloogias.

„Tahame, et rahvusvaheline kultuurivahetus saab kultuuripealinna tulemusel Lõuna-Eesti traditsiooniks. Et me oskaks soovida, oodata, nõuda ja ise panustada, et meie kultuur oleks avatud ja ligipääsetav kogu Euroopale. Me teeme sünergia loomisega algust ja see jääb kestma ka pärast 2024. aastat,“ ütles Torp.