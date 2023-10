Millegipärast mõlkus mul Telia Inspirast „Estonia“ esimest osa vaadates pidevalt mõttes, et miks ometi soovivad tegijad sellega rahvusvahelisele turule minna, nagu nad on intervjuudes kuulutanud? Niisugusel kujul on selle seriaali loogiline kodu ikkagi ainult riigid, mida parvlaev Estonia katastroof on kõige vahetumalt puudutanud. Üksnes meil, rootslastel ja soomlastel on olemas põhjalik kontekst nii vahetute mälestuste kui ka sadade loetud artiklite-intervjuude-raamatute kujul, mis on hädavajalik, et režissööride Måns Månssoni (Rootsi) ja Juuso Syrjä (Soome) lavastus ihukarvu kergitaval moel mõjule pääseks. Kardan, et kui varasemat teadmist pole, jääb stsenaarium nõrgaks.