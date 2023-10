SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: rünnakule saadeti 90% idarinde tankidest. Suur osa on nüüd vanaraud

Paistab, et Vene okupantidel ongi Avdiijvka eepilise lahingu järel toss väljas - kaotused olid liiga rängad. Nüüd proovivad nad uues suunas ukrainlaste rinnet proovile panna Luhanski oblasti põhjaosas. Ukrainlaste vastupealetung Bahmuti ja Melitopoli suundadel on takerdunud, kuid mitte veel lõppenud - seal on jätkuvalt ammendamata võimalusi.