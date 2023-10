Jaan Sööt: emad võtavad tütred kontserdile kaasa

Jäääär käib siiamaani esinemas nende inimeste pulma-aastapäevadel ja sünnipäevadel, kes 1990-ndatel bändi kurbmagusate laulude saatel armusid ja paari läksid. Paljud paarid on nüüdseks muidugi ammugi lahus, aga Jäääär on koos. Tuleva aasta alguses täituv 33 tegutsemisaastat on nii ilus arv, et ennast Läänemaal Tuksi külas mõnusasti sisse seadnud Jaan Sööt (59) ajab bändikaaslased kokku ja võib-olla tehakse isegi proovi. Kontserte ei plaanita anda mitte ainult väikeses puust linnas Tartus, vaid lausa suurlinlikus Tallinnas ning mujalgi Eestis. Muidu on aga Söödi elu Tuksi külas nii toredasti tuksis, et pole tingimata tarvis ühtlugu mööda ilma ringi vooridagi.