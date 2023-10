JUHTKIRI | Riigikogus saab nalja, mis ajab nutma

Grünthali mahhinatsioonid, Raidi (opositsiooni hinnangul joobnud) norskamine istungi ajal ja politsei abil ta külaliste riigikogu puhvetist minema toimetamine on enamikule paratamatult põnevamad teemad kui riigieelarve eelnõu, millest läbinärimisega rahandusspetsialistidki hätta jäävad. Küll pole usutav, et see, millega Grünthal ja Raid hakkama said, riigikogu rahvale kuidagi lähedasemaks teeks.