Maris Lauri: ametnike hulga vähendamine jätab riigieelarve ikka miinusesse

Jõudsalt kasvav võlg koos püsiva suure puudujäägiga on kindel osutus sellele, et varem või hiljem on riigis tulemas maksutõusud ning eelarve kulukärped, millega kaotatakse võlausaldajaile liialt rikkalikuna tunduvad toetused. Paratamatult tähendab see ühiskonnas rahulolematust ja pingete kasvu, mistõttu nii kodumaised, kuid eriti välismaised, ettevõtjad ja investorid leiavad, et mõistlikum on olla ettevaatlik. Mis tähendab, et majanduslikud väljavaated lähevad kehvemaks, kuna investeeringud vähenevad.