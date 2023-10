SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene sõjablogijad masenduses – rünnati Ukraina tugevaimat kindlustust ning kaotused on enneolematud

Seal on lage põld, mis on juba eelmise Venemaa rünnaku käigus Ukraina suurtükiväe poolt nö sisse lastud, Ukrainal on seal lisaks hea õhuluurevõimekus. Venemaa tuli ühel rünnakul soomuskolonniga mööda teed ning kui soomuskolonni kolmas masin sai tabamuse, oligi mõistus otsas, sest kõrval olid mineeritud põllud. Sisuliselt kogu tehnika hävitati, enne kui see jõudis üldse rindejooneni. Teise rünnakuga prooviti natuke teisest kohast, aga tulemus on sama – meedia on täis pilte põllust, kus kõrvuti tossavad sodiks lastud soomusmasinad.