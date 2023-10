Rein Rannap annab uuele muusikale vaid ühe esitluskontserdi

Eesti mitmekülgseim muusik, kes nädala eest tähistas suurte autorikontsertidega oma 70. sünnipäeva, tuleb välja juba järgmise ettevõtmisega: tema uue plaadi esitluskontsert on laupäeval, 28. oktoobril, Tallinna Kinomajas (Uus tn 3).

Pillid esitluskontserdi laval on: klaver, ettevalmistatud ehk prepareeritud klaver, tšelesta, klavessiin, harmoonium ja süntesaator. Prepareeritud klaveri sisemus - kõik, mis on keelte vahele pandud ja mis seal toimub, on kenasti jälgitav ekraanilt.