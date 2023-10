Üks neist on Reformierakonna veetava valitsuse arvamus, et eelarvesse tuleb raha maksudest, mistõttu makse valimatult ja läbi analüüsimata tõstes on võimalik kõik riigi rahanduse probleemid lahendada. Konkureeriv nägemus, Isamaa oma, ütleb, et riigi rahanduse aluseks on tugev majandus.