LUGEJA KIRJUTAB | Jätke hala, Tallinna liiklus on palju ohutum kui Rakvere oma. Piirkiiruse 30 km/h peale surumine ei päästa

Lugesin Pärtel-Peeter Pere arvamusartiklit Eesti Päevalehes liiklusohutuse teemal ning tekkis hämming. Võiks ju eeldada, et tegemist on isikuga, kes kõnnib ringi silmad lahti. Ent see artikkel paneb mõtlema, kui palju mõned inimesed üldse Tallinna kesklinnast väljaspool liiklevad.