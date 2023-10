SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaal puudub jõud Dnepri sillapeade likvideerimiseks

Eile ilmus Ukraina meediasse luureallikatel põhinev info, et Venemaa on paigutanud Krimmi Balbeki lennuväljale 4 MiG-31 tüüpi hävitajat. See tegevus on vastavuses Venemaa presidendi Pekingis lubatuga, et Vene õhuvägi hakkab regulaarselt patrullima Musta mere piirkonnas Kinžall rakettidega varustatud lennukitega.