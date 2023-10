EESTLANE USA KÕRBEST | Isegi „Ameerika esimesena!“ fanaatikud on oma mütsid nurka visanud ja avaldavad toetust Iisraelile

USA suursaadik NATOs Julianne Smith ütles sellenädalases intervjuus USA Rahvusringhäälingu raadiole NPR, et Ühendriikidel pole mitte ainult võimalused, aga ka kohustused nii Ukraina kui Iisraeli aitamiseks. Ta kinnitas, et USAs on mõlema partei poolt üksmeelselt tugev toetus ukrainlastele.