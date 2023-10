KOLUMN | Margit Adorf: minu elu puudutavaid seadusi võtab vastu punt magamata inimesi?! Magamata või purjus, see teeb sama välja

Õlle-Kalle ütles, et tema mingit rüübet sedavõrd üldse ei võtnudki, et purju oleks jäänud ja eks tema sõnu võib ju uskuda või mitte uskuda, aga kindel fakt on see, et uinumine tööpostil toimus kell pool kaheksa hommikul, millele eelnevalt oli riigikogulaste tööpäev kestnud juba läbi terve öö ja alanud millalgi eelmisel päeval.