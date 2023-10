Tegelikult on nad peaaegu kogu laevastiku toonud Sevastopolist Novorossiiskisse, Põhja-Kaukaasia rannikule. Viimase kahe nädala jooksul on nad raketilaevu Sevastopolisse saatnud vaid ühe- või kahekaupa ja mõneks tunniks korraga. Nad käivad seal tankimas, tavaliselt ühe või kahe patrull-laevaga. See tähendab, et Sevastopol ei ole Musta mere laevastiku põhiosa jaoks enam operatsioonibaas.