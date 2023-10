JUHTKIRI | Edasi 12. sanktsioonipaketi poole

Pole ime, kui kavandatava paketi järjekorranumber – see on 12 – teid sarkastiliseks muudab. Küll tahaks, et Venemaa-vastased sanktsioonid oleks palju mõjusamad ega laseks Vene sõjamasinal ei tea kui kaua veel edasi tiksuda. Selle asemel näeme sanktsioonimurdjaid ja -vastaseid väikeettevõtjatest suurettevõtjate ja riigijuhtideni välja. Samuti seda, et mingites kogustes liigub keelatud kaupu ikka Venemaale.