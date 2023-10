PÄEVA FOOKUS | SALK: me ei ole vaidluses kuidagi osaline - see käib puhtalt erakondade ja ERJK vahel

Esiteks on oluline tähele panna, et probleem tekib erakonnaseaduses eelkõige seeläbi, et parteidel ei ole lubatud vastu võtta annetusi juriidilistelt isikutelt — neid võivad teha ainult eraisikud ning annetused peavad olema selliselt ka erakondade aruannetes deklareeritud. Juriidilised isikud võivad erakondadele osutada teenuseid, mis aga peavad olema hinnastatud turutingimustel ning samuti kajastuma selliselt aruandluses. Seega, kui Salk oleks esitanud erakondadele tehtud töö eest arve, oleks kõik kõige parimas korras. Samuti, kui me oleksime erakonadele pakkunud sama tuge eraisikutena – mis selliselt kvalifitseeruks vabatahtlikuks tööks –, ei oleks ka erakonnaseaduse mõistes midagi valesti.

Siin aga jõuamegi probleemi ivani: Salk ei osuta erakondadele teenuseid. Ükski erakond pole kunagi saanud meilt midagi tellida ega hakkagi saama, see lihtsalt ei ole see, mida me teeme. Kui me oleksime soovinud osutada parteidele teenust, poleks olnud mingit põhjust toimetada sihtasutuse ja mitte osaühinguna; samuti poleks mingit vajadust koguda toetajatelt annetusi. Põhjus, miks me seda teeme, on just nimelt selles, et meie tegevused ja rahastus on eri asjad, ehk veelkord: me ei osuta erakondadele teenuseid, nad ei ole meie kliendid. Meil on omad eesmärgid, mis võivad, aga ei pruugi langeda kokku nende erakondade omadega, kellega me suhtleme — mis ei oleks mõeldav, kui nad meie maksvad kliendid oleks. Ja nad ei ole.

Kui ERJK leiab, et tegu on annetusega, siis jõuame paratamatult tõdemuseni, et see printsiip ei saa ju kehtida ainult Salga puhul.

Erakondade poolelt ei ole sellest aru saamisega mingit probleemi olnud. ERJK peab oma tegevuses aga lähtuma tänaseks juba 20 aasta tagusest erakonnaseaduse sõnastusest, mis sedalaadi asja lihtsalt ette ei näe. Igasugune hüve, mis ei ole kättesaadav kõigile erakondadele samadel alustel, peab selles maailmas liigituma kas teenuseks (juriidilise isiku puhul) või annetuseks (eraisiku puhul). See olukord meenutab muidugi lõbusat seika Molière’i „Kodanlasest aadlimehes“, kus härra Jourdain enda üllatuseks avastab, et on enese teadmata kogu elu proosas kõnelenud.