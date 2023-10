SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Avdijivka ründamine on Putini teravdatud tähelepanu all - kaotustest enam ei hoolita

Avdijivkast lõuna pool ei suutnud Venemaa edasi tungida ei lääne ega põhja poole, natuke liiguti edasi ida suunas, Opõtnest põhja poole. Ukraina sõjaväelaste andmetel on Venemaa asunud tunneleid kaevandama nagu nad on neid rajanud varem Robotõnest lõuna poole, Bahmutist põhja poole ning ka Bilohorivka juurde.

Pole saladus, et tunnelite rajamisel on maailma üks kõige parem oskusteave ehk know-how terrorirühmitusel Hamas ja selle sõja käigus on ka Venemaa hakanud neid hoogsalt rajama. Võib küsida, kas see on kokkusattumus või mitte.