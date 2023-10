Valuvaigistid saialetti? Mürgistusteabekeskus täheldab teadmatust käsimüügiravimite ohtlikkusest

Eesti Arstis ilmunud erakorralise meditsiini ravitaktika artikli kohaselt on paratsetamooli puhul arstiabi vaja, kui inimene on seda võtnud üle 75 mg/kg. Seega võib mürgistus tekkida juba siis, kui 65-kilone naine on ööpäevas söönud kümme tabletti ehk ühe lehe 500 mg-st paratsetamooli.