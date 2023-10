Hanno Pevkur: sisuliselt on käibemaksu tõus järgmisel aastal just sõjamaks, meeldib see meile või mitte

„Äsja lõppenud maakaitseõppus „Ussisõnad“ tõestas, et võitlejate motivatsiooni tõstab hea ja kvaliteetne varustus.“

Mõistmaks, miks oli sel sügisel uue riigieelarve kokkupanemine nõnda vaevaline, tasub vaadata nii minevikku kui tulevikku. Esmakordselt oli valitsuse ees mitu tõsist väljakutset korraga, nagu pandeemia mõjud või varasemad poliitilised otsused, mis riigile üle jõu käisid. Samuti oli vajadus ära otsustada kõigi aegade suurim kaitsekulutuste kasv. Sest see on pilet, et istuda vabaduse rongil ka tulevikus.