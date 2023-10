Leon Glikman: miks ei minda maksutõusu asemel kulude kärpimise teed - võimalused algavad prokuratuuri tiibade kärpimisest

Praeguses ärevas rahvusvahelises olukorras on iseäranis oluline inimeste lojaalsus, kuid sepitsetu tekitab tavakodanikus hingelist kibedust ja viha. Kõik mõistavad, et riigieelarve on pingeline, kuid tekib küsimus, miks ei minda maksutõusu asemel kulude kärpimise teed? Poliitikud on kujundatud nomenklatuur-sotsialistlikku arusaama, et kõik see, mis on tavainimesele halb, on avalikule teenistujale hea. Nii ei loobu kliimamuutuste pärast muretsevad võimumehed maksumaksja kulul autode kasutamisest ega koli ümber ühistransporti. Samuti ei tasu nad automaksusid. Nende asemel teevad seda lihtsurelikud.