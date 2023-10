PÄEVA FOOKUS | Karl Sander Kase SALGAST: hallist kardinalist on saanud tankist

SALK ei ole ERJK poolt kontrollitav ega sanktsioneeritav. ERJK on tuvastanud, et erakonnaseadusega läksid vastuollu Reformierakond, Eesti 200, Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond. Seega oleks ju iseenesestmõistetav, et aru annaksid erakonnad. Huvitaval kombel valitseb nende poolt täielik vaikus ning selle asemel on esiplaanile lükatud SALK, mis oli enne riigikogu valimisi ainult halli kardinali rollis. Hall kardinal on muutunud tankistiks, kes peab koalitsioonierakondade väidetavat seaduserikkumist avalikkusele selgitama.