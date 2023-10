HINNAKIRI | Palju su tere ka erakonnale maksab?

Ent kui nüüd ERJK hinna välja mõtleb ning see ka kohtutes pidama jääb, tuleb hakata füüri laskma. Sellise „annetuse“ peab „tagastama“.

Sest eks hea nõu ole kallis ja võib kallutada erakonda langetama otsuseid, mida nad muidu ei teeks. On ju? Pangem aga avatud rahakotid „teenustasudeks“ valmis! Seinast tuleva raha aeg on möödas, nüüd saabub see otse erakondadelt.