FOTOANALÜÜS | Hiina laev on gaasitoru lõhkumise suurim kahtlusalune. Mis juhtus ankruga?

Kõik klapib. Hiina laev ületas mitu kaablit ja gaasitoru ajal, kui need katki läksid. Seda saatis Venemaa kaitsejõududega seotud alus. Fotod enne ja pärast aluse Läänemerel toimetamist kinnitavad, et laeva ankruga on juhtunud veidraid asju. Soome ajaleht Helsingin Sanomat kajastas eile, et laev peatus keset merd vahetult enne gaasitoruni jõudmist, mis on ebatavaline.