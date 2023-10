Brit Mesipuu: Facebook ei tea ise ka, miks postitusi kustutatakse. Aga ometi need kaovad

Viimasel ajal on Facebooki kasutajatel ilmnenud probleeme, mis puudutavad postituste tagasilükkamist spämmiks. Probleemid segavad ka ettevõtete igapäevast tegevust. Oman ise ligipääsu mitmekümne ettevõtte Facebooki kontole ja ükspäev sain näiteks teate, et korraga on tagasi lükatud koguni 15 postitust.