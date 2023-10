Loomulikult võib vaielda, kas sellisel maksul üldse on mõju, kuid vaadates planeeritavaid maksumäärasid, saab siiski väita, et tarbijaid nügitakse säästlikumaid sõidukeid ostma. See on igati arusaadav, sest just suuremate ja raskemate sõidukite (märksõna „linnamaastur“) kasvav populaarsus on muutunud Eestis üha suuremaks probleemiks.