Karmo Tüür: Facebooki „turuväljak“ on kurjaks muutumas

Ja nüüd avastavad need head linlased aeg-ajalt, et turuväravad on kas lukus või ümber tõstetud, putkad ilma ette hoiatamata maha lammutatud ja turukordnikule on antud vaba voli oma suva järgi turulistele peksa anda. Seejuures kostab turunurkadesse seatud valjuhäälditest haukuvaid käredaid käske ja keelde, ähvardades „kogukonna reeglite“ rikkumise korral kehtestada sisenemiskeeld.