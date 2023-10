„Eks me siis maksa trahvi.“ Prantsusmaa saadab kahtlased asüülitaotlejad Euroopa reeglite kiuste välja

Prantsusmaa siseminister Gérald Darmanin teatas, et valitsus tahab immigratsioonireegleid karmistada, lihtsustab inimeste väljasaatmist ja ei kavatse selleks enam Euroopa inimõiguste kohtu (ECHR) otsuste järel oodata. Darmanini sõnul ei tähenda see siiski ECHR-ist lahkumist ja kohtu pädevuse eiramist, sest Prantsusmaa on valmis iga rikkumise eest hüvitist maksma. Kaebaja on aga selleks ajaks ikkagi välja saadetud ja teda enam Prantsusmaale ei lasta, toonitas minister. Hiljuti toimus Belgias kaks elu nõudnud terrorirünnak ja 13. oktoobril pussitas Prantsusmaal Arrasis keskkooliõpilane, arvatav islamiäärmuslane mitut inimest, tappes ühe õpetaja.