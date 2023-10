Kuna ükski valitsuskoalitsioon pole taasiseseisvunud Eesti ajaloos püsinud muutumatuna terve valimistsükli - neli aastat -, siis on ülimalt tõenäoline, et Isamaa varem või hiljem valitsusse saab. Millal see juhtub, on võimatu prognoosida. Esimene kriitiline moment on Euroopa parlamendi valimised järgmisel kevadel: kui võimuerakondadel läheb seal halvasti, võivad Reformierakonna tipud otsustada värskenduse ja valitsusremondi kasuks. Sel juhul nähakse võimaliku partnerina ilmselt parema meelega Isamaad, kui endiselt sisevastuolude käes vaevlevat, ja rohkem nii-öelda vene nišši nihkunud, Keskerakonda.